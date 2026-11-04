Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina planta cara a Bianca y provoca un nuevo enfrentamiento entre ambas

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Un reencuentro del pasado dejará a don Agustín sin palabras, Begoña no conseguirá encontrar al supuesto novio de Antonia y Fina no dudará en plantarle cara a Bianca.

Todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Andrés intentará sonsacar a Félix el motivo de su visita, pero el abogado se limitará a decirle que ha venido a ampliar su cartera de clientes. Damián, desconfiado, advertirá a sus hijos que deberán estar muy pendientes de ese hombre.

Por otro lado, el patriarca pedirá a Valentina que retire la invitación a Paula, pero ella considerará que hacerlo sería un gesto descortés y se resistirá a cumplir con su petición.

Begoña confesará a Gabriel que no ha conseguido encontrar al novio de Antonia. Se trata de un representante de una marca de joyas, pero ninguna joyería de Toledo parecerá conocerle.

Mabel seguirá muy confundida tras tener dudas sobre si se está empezando a enamorar de Josema. Le confesará a Valentina que el amigo de sus padres es demasiado mayor para ella…

Fina se impondrá a Bianca con las fotografías elegidas. La fotógrafa defenderá que esas imágenes son las que mejor la representan y reflejan su particular manera de ver el mundo. Bianca no encajará bien la decisión y terminará muy enfadada con ella.

Sor Amparo llegará a la colonia para ayudar a Claudia en la casa cuna. Su presencia será una alegría para los niños, pero también provocará una inesperada conmoción en Agustín. ¿De qué se conocen?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.