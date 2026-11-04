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Capítulo 682

Tasio saca los trapos sucios de su padre tras confesarle que mantiene una relación con Paula: “Usted también le fue infiel a su mujer”

El patriarca de los De la Reina ya sabe que su hijo sigue con Paula.

Tasio saca los trapos sucios de su padre tras confesarle que mantiene una relación con Paula

Tasio saca los trapos sucios de su padre tras confesarle que mantiene una relación con Paula: “Usted también le fue infiel a su mujer”

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Julia Zapata López
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Damián está muy decepcionado con su hijo. Ya sabe que Tasio mantiene una relación con Paula y a Tasio no le ha quedado más remedio que acabar confesándoselo.

El patriarca no puede creérselo, además, le echa en cara a su hijo que le mintiera cuando le dijo que había escrito una carta a Carmen y no lo hizo.

Tasio le dice a su padre que su matrimonio está roto y que quiere luchar hasta el final por Paula porque está muy enamorado de ella.

Damián le responde que tendría que evitar esa relación y le deja claro que no le apoya en su decisión.

Tasio le dice que no entiende que a él no pueda perdonarlo cuando con sus hermanos si lo hizo. Ellos también tuvieron relaciones prohibidas con otras mujeres e, incluso, le echa en cara que él también le fuese infiel con su mujer y encima... ¡con su difunta madre!

“Deja de atacarme”, le dice el patriarca a su hijo antes de echarlo de casa. ¡Menudo drama!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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