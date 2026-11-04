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Capítulo 682

Begoña propone a Beatriz buscar a Javier, el supuesto padre del bebé que está esperando, pero ella se niega

La niñera de Juanito le hace a la enfermera una inesperada propuesta.

Begoña propone a Beatriz buscar a Javier, el supuesto padre del bebé que está esperando, pero ella se niega

Begoña propone a Beatriz buscar a Javier, el supuesto padre del bebé que está esperando, pero ella se niega

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Julia Zapata López
Publicado:

Begoña, cada vez se fía menos de Beatriz. No le perdona que le entregase su carta de amor a Andrés sin su consentimiento.

Aunque sigue enfadada con ella, la enfermera ha permitido que se quede en casa hasta que de a luz porque Gabriel le ha insistido.

Sin embargo, Begoña está deseando que se marche de su casa cuánto antes. Por eso, le propone a Beatriz, para ella Antonia, que podría volver a hablar con Javier que es el supuesto padre de su hijo.

Cree que, a lo mejor en este tiempo, Javier ha madurado y puede que ahora quiera reconocer al niño.

Beatriz se queda muy sorprendida. Ella le mintió diciendo que ese hombre era el padre de su hijo ocultándole que Gabriel es el verdadero padre del bebé que está esperando.

Beatriz le responde que no sabe nada de Javier y que no va a arrastrarse otra vez por un hombre que cree que no le ha querido nunca. “Sé que no va a ser fácil ser madre soltera, pero peor sería estar con un hombre que no me quiere”, le dice.

Begoña se quede pensativa y le aconseja a la que fue su amiga que se lo piense bien. ¿Qué pasará?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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