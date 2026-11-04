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Capítulo 682 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Beatriz aconseja a Gabriel no ceder al chantaje de Félix Cifuentes

Félix ha pedido dinero a Gabriel a cambio de su silencio, por lo que él, desesperado, se ha dejado aconsejar por Beatriz.

Capítulo 682 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Beatriz aconseja a Gabriel no ceder al chantaje de Félix Cifuentes

Capítulo 682 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Beatriz aconseja a Gabriel no ceder al chantaje de Félix Cifuentes

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto un juego de reproches entre los De la Reina y miedos que cada vez se abren más camino entre los personajes.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy

Manuela ha intentado que Paula abra los ojos. Después de ver ella misma lo mal que lo pasó por Tasio, ¡no entiende cómo ha podido volver con él!

Ha intentado hacerle entender, que por más que estén enamorados, ella siempre será vista como la mujer que ha roto un matrimonio: “La querida de un hombre casado”. ¿Está dispuesta a cargar con esa fama?

Por otro lado, Félix Cifuentes ha empezado a sembrar el miedo en Gabriel, le ha contado que sabe que fue uno de los responsables de la caldera. ¡Teme que lo delate!

Marta ha aconsejado a Fina que expona las fotografías que a ella le gusten y no las que quiera Bianca. ¿Está su reconciliación cada vez más cerca?

Begoña, que quiere Beatriz se marche cuánto antes de su casa, ha intentado aconsejarle para que se reconcilie con el ‘padre’ de su hijo. ¡No imagina que es Gabriel! ¿Acabará dándose cuenta?

Además, Tomás le ha dicho a Salva muy seriamente que quiere que se formalice la compraventa de la casa cuánto antes. ¿Podrá con todo el cantinero?

Tasio se ha armado de valor y ha decidido confesarle a su padre su relación con Paula.

Damián, profundamente decepcionado, ha intentado reprochárselo. Sin embargo, se ha quedado sin palabras cuando el pequeño De la Reina le ha mencionado la infidelidad a su mujer con su difunta madre.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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