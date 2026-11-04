Capítulo 682
Manuela aconseja a Paula deje a Tasio antes de que sea demasiado tarde: “Siempre vas a ser la querida de un hombre casado”
La tía de Claudia no entiende que la joven haya vuelto con el hijo de Damián.
Publicidad
Manuela ya sabe que Paula ha vuelto a caer en las redes de Tasio, algo que no puede entender después de todo lo que la joven ha sufrido.
La tía de Claudia va a hablar con Paula, decepcionada con ella: “¿Cómo es posible que te hayas vuelto a meter en este berenjenal?”, le dice Manuela sin entender nada y menos ahora que sus amigas han pasado página y que todo el mundo ha vuelto a confiar en ella.
Y hasta le insinúa si la razón es porque está embarazada, pero Paula se lo niega en rotundo y le responde que la única explicación es que está enamorada de Tasio.
Sin embargo, Manuela intenta que Paula abra los ojos. Le dice que siempre va a ser señalada por haber roto un matrimonio, que siempre va a ser la querida de un hombre casado y que no debería desperdiciar así su vida.
¿Qué hará Paula?, ¿hará caso a los consejos de Manuela y romperá su relación con Tasio?
Publicidad