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Capítulo 682

Manuela aconseja a Paula deje a Tasio antes de que sea demasiado tarde: “Siempre vas a ser la querida de un hombre casado”

La tía de Claudia no entiende que la joven haya vuelto con el hijo de Damián.

Manuela aconseja a Paula deje a Tasio antes de que sea demasiado tarde

Manuela aconseja a Paula deje a Tasio antes de que sea demasiado tarde: “Siempre vas a ser la querida de un hombre casado”

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Julia Zapata López
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Manuela ya sabe que Paula ha vuelto a caer en las redes de Tasio, algo que no puede entender después de todo lo que la joven ha sufrido.

La tía de Claudia va a hablar con Paula, decepcionada con ella: “¿Cómo es posible que te hayas vuelto a meter en este berenjenal?”, le dice Manuela sin entender nada y menos ahora que sus amigas han pasado página y que todo el mundo ha vuelto a confiar en ella.

Y hasta le insinúa si la razón es porque está embarazada, pero Paula se lo niega en rotundo y le responde que la única explicación es que está enamorada de Tasio.

Sin embargo, Manuela intenta que Paula abra los ojos. Le dice que siempre va a ser señalada por haber roto un matrimonio, que siempre va a ser la querida de un hombre casado y que no debería desperdiciar así su vida.

¿Qué hará Paula?, ¿hará caso a los consejos de Manuela y romperá su relación con Tasio?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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