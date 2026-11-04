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Capítulo 682

Marta anima a Fina a exponer las fotografías que ella quiere y no las que elija Bianca

La fotógrafa se desahoga con la De la Reina que la anima a exponer lo que ella quiera.

Marta anima a Fina a exponer las fotografías que ella quiere y no las que elija Bianca

Marta anima a Fina a exponer las fotografías que ella quiere y no las que elija Bianca

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Julia Zapata López
Publicado:

Fina se ha quedado chafada después de que Bianca haya rechazado exponer las fotografías que ella había elegido en su exposición.

La joven, angustiada, se desahoga con Marta y le cuenta todo lo que ha pasado. Además, le pide que le de su opinión y que le diga lo que ella haría.

La fotógrafa le pide consejo a Marta, quien le dice que tiene dos opciones: exponer esas fotos que no le convencen o que elija ella las fotografías que realmente le gustan demostrando lo que le representa.

Fina, sin poder parar de sonreír, se siente muy emocionada porque esa era la respuesta que quería oír. ¿Será este el principio de un acercamiento entre Marta y Fina?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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