En tierra lejana
El despertar de Boran deja en shock a Cihan y Alya: su amor se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo
Boran ha despertado y Cihan y Alya no han podido ocultar su sorpresa al verlo consciente. El momento ha llegado cuando menos lo esperaban.
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El romántico momento que Cihan y Alya estaban viviendo se ha visto interrumpido de golpe cuando Anciano ha comenzado a aporrear la puerta. El empresario ha salido corriendo para averiguar qué ocurría y la doctora no ha querido quedarse atrás.
Alya ha seguido a Cihan hasta la cueva y, al entrar, se ha quedado en shock. “¿Qué pasa?”, ha preguntado, todavía sin entender qué estaba ocurriendo. Entonces se ha acercado un poco más y lo ha visto: Boran ha despertado.
La noticia ha dejado sorprendidos tanto a Alya como a Cihan. Después de todo lo ocurrido, el despertar de Boran abre ahora una situación que ambos tendrán que afrontar. Alya ya ha dejado claro que quiere divorciarse de Boran y que Cihan es el hombre al que ama.
Por su parte, Cihan sabe que su hermano acaba de volver a la vida y que, tarde o temprano, tendrá que hablar con él. ¿Será capaz de enfrentarse a Boran y luchar por la mujer que ama?
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