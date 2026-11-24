En tierra lejana | Avance
“¡Quieres que me pudra aquí!”: Boran acusa a Cihan de traicionarlo para poder seguir con Alya
Boran está desesperado por salir del calabozo y no entiende por qué Cihan se niega a aceptar las condiciones de Nadim. Su hermano está dispuesto a protegerlo, pero hay algo que no piensa hacer: poner en peligro a toda la familia Albora.
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La situación de Boran es cada vez más complicada. Sadakat, Cihan, Kaya, Nare y Sahin acuden al calabozo junto al abogado Erol para intentar encontrar una solución. Pero Boran no quiere escuchar explicaciones y, nada más ver a su hermano, le reprocha que todavía no haya conseguido sacarlo de allí.
Cihan le explica que ha intentado negociar con Nadim y que incluso le ha hecho una oferta muy generosa, pero sus condiciones son imposibles de aceptar. Quiere controlar el territorio de los Albora y utilizar sus rutas de transporte para traficar con drogas. Si acceden, toda la familia podría acabar pagando las consecuencias.
Sin embargo, Boran está tan desesperado que le exige que acepte el trato. “¿Y qué pasa conmigo? ¿Voy a pudrirme aquí?”, le pregunta, recordándole que ha pasado meses en coma y que ahora teme pasar el resto de su vida encerrado. Ni siquiera Sadakat, Kaya, Nare y Sahin consiguen hacerle entrar en razón.
Cihan intenta explicarle que no puede poner en peligro a toda la familia para conseguir su libertad. Además, le recuerda algo que Boran parece haber olvidado: hace años ya llegó a un acuerdo con Nadim para salvarle la vida y tuvo que renunciar a la suya por él. “He arruinado mi vida por ti”, le reprocha, dejando claro que no está dispuesto a repetirlo a costa de los Albora.
¿Conseguirá Cihan hacer entrar en razón a Boran o su enfrentamiento por Alya acabará separando a los dos hermanos?
Esta noche, a las 23:00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3 y atresplayer.
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