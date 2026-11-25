Boran ha comparecido ante el juez acusado de haber matado a Suleyman Baybars en 2015. La Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión por homicidio, mientras que su abogado ha cuestionado la declaración de Nadim, el principal testigo, por la enemistad que existe desde hace años entre los Baybars y los Albora.

Pero cuando parecía que la situación se complicaba para Boran, Ecmel ha aparecido en el juzgado acompañado de Nadim Baybars. El testigo ha pedido volver a declarar porque, según ha asegurado, su primera versión no era adecuada.

Ante la sorpresa de todos, Nadim ha reconocido que aquella noche estaba oscuro y que, aunque creyó ver a Boran disparar contra su hermano, en realidad no estaba seguro. “Después de un tiempo entendí que mis ojos me habían engañado”, ha confesado ante el juez.

Este cambio de declaración ha sido decisivo para que Boran evite entrar en prisión. Sin embargo, detrás de todo está Ecmel, que ha llegado a un acuerdo con Nadim para ayudar a su hijo.