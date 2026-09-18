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Mejores momentos | Capítulo 3

Clara y Celso se besan apasionadamente... ¡y dos guardias aparece para detenerlo a él!

Las autoridades interrumpen el romántico momento entre los dos jóvenes para detener al marinero por el robo del almacén de comida de los Barba Peláez.

Clara y Celso se besan apasionadamente... ¡y dos guardias aparece para detenerlo a él!

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Patri Bea
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Clara está muy ilusionada con Celso y, después de los ajetreados días que han vivido, ha decidido citarlo en la playa. “Me escapé para hacer esto”, le dice antes de juntar sus labios con los suyos para fundirse en un apasionado beso.

El romántico momento entre ambos dura poco, ya que, en mitad del beso, dos agentes de la Guardia Civil aparecen peguntando por Celso. “Se le acusa de robo”, le dicen mientras lo agarran cada uno de un brazo.

Clara no entiende nada de lo que está pasando y pregunta desesperada a dónde lo llevan. El marinero trata de tranquilizarla diciéndole que no va a pasar nada, pero los dos saben que la situación es incierta.

Lo que ninguno se imagina es que fue Catalina quién acusó a Celso ante Braulio Barba Peláez a cambio de que él le consiguiese un billete a Cuba. ¿Descubrirán que fue ella quien provocó esta detención?

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