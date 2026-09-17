Braulio fracasa en su intento de acercamiento con Catalina: “Me da un cierto olorcillo a vaca”

Que Catalina no termina de adaptarse a Punta do Bico no es ningún secreto. La joven recorre el pueblo sin entusiasmo y evita relacionarse con sus vecinos. Su mente sigue puesta en Cuba, donde sueña con volver para reunirse con su padre y con José, su amado.

Braulio la encuentra sola en una mesa del casino y decide acercarse para sacarle conversación, sin embargo, las respuestas frías y cortantes de Catalina dejan claro que no tiene intención de entablar amistad con él.

“Yo he escuchado que tu familia heredó por un golpe de fortuna, pero que tus abuelos criaban ganado”, comenta Catalina con cierto aire de superioridad. Braulio, sin alterarse, confirma que así fue, pero añade con orgullo que, gracias a su esfuerzo, ahora son una de las familias más influyentes de Punta do Bico.

“A mí aún me da un cierto olorcillo a vaca”, replica Catalina a Braulio. El joven no tarda en responderle con ironía, insinuando que en su familia las relaciones a distancia parecen haberse puesto de moda. Con esa frase, la conversación llega a su fin. ¿Podrán algún día entenderse estos dos jóvenes tan diferentes?