¿Conseguirá ganarse su cariño? Renata consuela a Catalina y la anima a descubrir Punta do Bico

Catalina sigue sin adaptarse a su nueva vida en Punta do Bico. No gusta el pueblo, ni sus gentes y su único deseo es regresar a Cuba. Extraña los lujos a los que estaba acostumbrada junto a su padre y echa de menos a José.

Renata la sorprende llorando en su habitación y no puede evitar acercarse a consolarla. A veces, le gustaría contarle que es su madre biológica y que la cambió por Clara al nacer, pero sabe que eso lo estropearía todo.

“Yo nunca he vivido en otro país ni he tenido que mudarme, pero Punta do Bico también tiene cosas buenas”, le asegura Renata tratando de reconfortarla. Le habla de la ría, del monte, de las castañas, pero nada logra aliviar el desconsuelo de Catalina.

Renata siente el impulso de acariciarle el pelo mientras la ve llorar recostada sobre la cama, pero antes de poder hacerlo, Catalina la interrumpe con un frío: “¿Te vas?”. ¿Tendrá algún día el valor Renata de decirle la verdad?