Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 3

¿Conseguirá ganarse su cariño? Renata consuela a Catalina y la anima a descubrir Punta do Bico

La mujer de Domingo aprovecha que su hija biológica está decaída en su habitación para acercarse a ella e intentar animarla.

Renata consuela a Catalina y la anima a descubrir Punta do Bico

¿Conseguirá ganarse su cariño? Renata consuela a Catalina y la anima a descubrir Punta do Bico

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Catalina sigue sin adaptarse a su nueva vida en Punta do Bico. No gusta el pueblo, ni sus gentes y su único deseo es regresar a Cuba. Extraña los lujos a los que estaba acostumbrada junto a su padre y echa de menos a José.

Renata la sorprende llorando en su habitación y no puede evitar acercarse a consolarla. A veces, le gustaría contarle que es su madre biológica y que la cambió por Clara al nacer, pero sabe que eso lo estropearía todo.

“Yo nunca he vivido en otro país ni he tenido que mudarme, pero Punta do Bico también tiene cosas buenas”, le asegura Renata tratando de reconfortarla. Le habla de la ría, del monte, de las castañas, pero nada logra aliviar el desconsuelo de Catalina.

Renata siente el impulso de acariciarle el pelo mientras la ve llorar recostada sobre la cama, pero antes de poder hacerlo, Catalina la interrumpe con un frío: “¿Te vas?”. ¿Tendrá algún día el valor Renata de decirle la verdad?

"Volveremos a casa contigo o sin ti": el próximo jueves, segundo capítulo de Las hijas de la criada

"Volveremos a casa contigo o sin ti": el próximo jueves, segundo capítulo de Las hijas de la criada

Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Catalina amenaza a Renata y Clara tras descubrir que irá a un internado

"Pienso volver y os voy a hacer la vida imposible": Catalina amenaza a Renata y Clara tras descubrir que irá a un internado

Clara y Celso se besan apasionadamente... ¡y dos guardias aparece para detenerlo a él!

Clara y Celso se besan apasionadamente... ¡y dos guardias aparece para detenerlo a él!

Las palabras de Clara animan a Inés a seguir en Punta do Bico y a emprender un nuevo negocio

"Quiero ser una mujer libre": las palabras de Clara animan a Inés a seguir en Punta do Bico y a emprender un nuevo negocio

Catalina estalla contra Inés después de perder su oportunidad de volver a Cuba
Mejores momentos | Capítulo 3

“Ojalá no fueras mi madre”: Catalina estalla contra Inés después de perder su oportunidad de volver a Cuba

Renata consuela a Catalina y la anima a descubrir Punta do Bico
Mejores momentos | Capítulo 3

¿Conseguirá ganarse su cariño? Renata consuela a Catalina y la anima a descubrir Punta do Bico

Braulio fracasa en su intento de acercamiento con Catalina
Mejores momentos | Capítulo 3

Braulio fracasa en su intento de acercamiento con Catalina: “Me da un cierto olorcillo a vaca”

El hijo de los Barba Peláez intenta entablar conversación con la hija de los Valdés en el casino, pero ella se muestra déspota y clasista.

Celso anima a Clara a soñar en su primera cita
Mejores momentos | Capítulo 3

Celso anima a Clara a soñar en su primera cita: "¿Tú qué quieres ser?"

El marinero ha compartido con la joven sus deseos de crecer profesionalmente y la ha hecho reflexionar sobre sus metas y objetivos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina confiesa a Marta su beso con Bianca

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina confiesa a Marta su beso con Bianca

Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo

Capítulo 650 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: un envenenamiento frustrado, un beso correspondido y un posible embarazo

Gabriel, en shock tras la inesperada confesión de Beatriz: “Creo que estoy embarazada”

Gabriel, en shock tras la inesperada confesión de Beatriz: “Creo que estoy embarazada”

Publicidad