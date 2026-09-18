“Ojalá no fueras mi madre”: Catalina estalla contra Inés después de perder su oportunidad de volver a Cuba

Catalina ha conseguido un billete a Cuba gracias a Braulio Barba Peláez: él se lo ha comprado por haberle revelado que fue Celso quién robó en su almacén. El problema es que Renata lo ha encontrado en su armario y no ha dudado en contárselo a doña Inés para evitar que la joven se marche.

“¿Pensabas irte a Cuba sin decirme nada?”, le espeta doña Inés a Catalina con el billete que le ha dado Renata en la mano. Ella le deja claro que ya es lo suficientemente adulta para tomar sus propias decisiones, pero eso no evita que su madre rompa el billete en su cara.

Para intentar compensar a la joven, a doña Inés se le ocurre darle un puesto en el aserradero al mismo nivel que su hermano, pero Catalina le deja claro que no quiere trabajar, que lo que quiere es volver a Cuba.

Inés le explica a su hija que la ‘retiene’ en Punta do Bico porque es su madre, pero la joven estalla contra ella y le espeta “pues ojalá no lo fueras”. Catalina se vuelve a su habitación tras soltar esta frase y, por el camino, mira con desprecio a Renata por haberla delatado. ¿Conseguirá volver a Cuba en algún momento?