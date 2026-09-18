Sadakat encuentra a Cihan y Alya juntos en la cama y estalla en cólera: “¡Es una vergüenza!”

Cihan Deniz se ha quedado muy triste después de la bronca de su abuela. Ya en la habitación, le ha pedido a Alya que se quedara con él hasta que pudiera dormirse, pero también ha querido que estuviera Cihan.

Cuando el empresario ha llegado, el pequeño le ha contado lo mal que se ha sentido por lo que Sadakat le ha dicho. Cihan ha intentado consolarlo y el niño le ha hablado del dolor que sintió cuando perdió a Boran. “Me puse muy triste cuando murió mi padre, pero llegaste tú y era como si volviese a tener un papá”, le ha explicado.

Alya y Cihan se han quedado con el pequeño. Feliz por tenerlos a los dos a su lado, les ha dicho cuánto los quiere antes de quedarse dormido. Sin embargo, el pequeño se ha levantado después y ha regresado a su cuarto, dejando a Cihan y Alya juntos en la cama.

Sadakat ha visto la puerta abierta y ha entrado. Al encontrarse a Cihan y Alya juntos, ha comenzado a gritar indignada. “¡Es una vergüenza!”, ha dicho al verlos juntos. Sadakat no ha podido contener su enfado y ha vuelto a cargar contra Alya y contra la situación que está viviendo la familia.

Cihan, harto de los ataques de su madre, le ha pedido que saliera inmediatamente de la habitación. La tensión entre los dos ha vuelto a dispararse. ¿Encontrarán un poco de paz?