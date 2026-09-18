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Descubre las razones por las que no puedes perderte el estreno de A la deriva: "Te va a dejar enganchado"

El reparto de la serie nos cuenta los motivos por los que la serie va a ser todo un éxito y que no te puedes perder a partir del domingo en atresplayer.

Michel Noher

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

La cuenta atrás ha comenzado. A la deriva se estrena este domingo, 20 de septiembre en atresplayer y sus protagonistas nos han dado unas cuantas razones por las que no podemos perdernos la nueva ficción.

Una historia que nos transportará hasta los años 70 para conocer a los habitantes de Bastuel y descubrir cómo un naufragio cambia sus vidas para siempre. Amor, emoción, secretos y muchas sorpresas nos esperan a partir de este domingo: “Es una serie que tiene historias muy bonitas, interesantes y hay amor de todo tipo”, adelanta Paula Echevarría sobre una ficción en la que las relaciones entre sus personajes serán fundamentales.

Pero también habrá espacio para emocionarse. “Se van a emocionar”, asegura Michel Noher, mientras que Camila Viyuela define la serie con tres palabras: “Es tierna, luminosa y esperanzadora”.

Además, uno de sus grandes atractivos será la ambientación. Daniel Grao destaca que es una serie “muy apoyada en lo actoral y en lo estético”, mientras que Albert Baró lo tiene claro: “Si quieres viajar a los años 70, esta es la serie”.

A ello se suman los paisajes y localizaciones por los que ha pasado el rodaje, uno de los aspectos que destaca Llorenç González.

Un reparto maravilloso y un final que te dejará con ganas de más

Otro de los motivos para sumergirse en A la deriva es su reparto. Richard Holmes destaca que “tiene un elenco maravilloso”, mientras que Silvia Alonso lanza una advertencia antes del estreno: “Hay muchas sorpresas”.

Y parece que será difícil ver solo un episodio. “Al final de cada capítulo te va a dejar enganchado para ver el siguiente”, adelanta Michel Noher.

Historias de amor, personajes llenos de matices, emoción, una cuidada ambientación y muchas sorpresas. A la deriva llega este 20 de septiembre a atresplayer.

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