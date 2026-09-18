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Semana del 21 al 25 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina, ante su decisión más difícil… ¿Bianca o Marta?

Fina se enfrenta a sus sentimientos mientras está en un mar de dudas. ¿Le dará otra oportunidad a Bianca?, ¿Volverá con Marta?

  • Fina deja a Marta tras su beso con Bianca: "¿De verdad estás rompiendo conmigo?"

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Las cosas se complican los protagonistas de la serie más vista de la televisión.

Tasio comenzará a dudar de la lesión de Gabriel. Tras hablar con el doctor Salazar, el joven tendrá la sospecha de que ese golpe se lo pudo provocar él mismo para así tener una excusa para culparle.

Damián y Tasio en el capítulo 653 de Sueños de libertad
Damián y Tasio en el capítulo 653 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Begoña comenzará también a tener otras sospechas, pero de otro tipo. Pensará que Beatriz podría estar embarazada y ella al final no le quedará más remedio que confirmárselo. Le mentirá diciendo que su novio no quiere hacerse cargo del bebé.

Además, Digna tendrá una idea para asegurar el legado De la Reina: comprar a Hugo Brossard los derechos de sus perfumes y pedirle a Luis que los fabrique él, así se asegurarán la perpetuidad.

Claudia y Miguel estarán cada vez más a gusto junto tanto que se besarán apasionadamente y tendrán un gran acercamiento...¿pasará algo más?

Claudia en el capítulo 654 de Sueños de libertad
Claudia en el capítulo 654 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Valentina descubrirá que fue propuesta para el puesto de secretaria debido a su boda con Andrés. Por ello, la joven tendrá dudas de seguir adelante con su compromiso. ¿Qué decisión tomará?

Valentina en el capítulo 654 de Sueños de libertad
Valentina en el capítulo 654 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Fina estará muy confundida. Dudará de si ha hecho bien en romper su relación con Marta, pero por otro lado mantendrá la distancia con Bianca. Sin embargo, poco después habrá un acercamiento con la argentina y...¡volverán a estar a punto de besarse!

Por su parte, la de La Reina se enfrentará a la argentina. ¡La culpará de su ruptura con Fina! Además, Marta intentará reconciliarse con Fina, ¿lo conseguirá?

Y Gabriel seguirá con su plan de acabar para siempre con su familia y tomara una decisión devastadora en contra de sus primos. ¿Qué hará?

Marta y Andrés en el capítulo 654 de Sueños de libertad
Marta y Andrés en el capítulo 654 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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