Zerrin miente en los juzgados y pone en peligro el destino de Kaya

Bajo una presión insoportable, Zerrin se ha visto obligada a mentir ante el juez, asegurando que su primo los atacó a conciencia. Una declaración falsa que ha hecho saltar por los aires a Sadakat y que ha obligado a Cihan a encontrar al motorista que grabó la verdad antes de que sea demasiado tarde para su hermano.

Zerrin, entre la espada y la pared, ha decidido mantener la versión escrita que incrimina a su primo: “Mi versión final es la que está escrita”, ha dicho llorando. La reacción de la familia no se ha hecho esperar y el juicio se ha convertido en un auténtico polvorín.

Sadakat ha estallado en mitad de la sala gritando que la joven está siendo coaccionada: “¡Dí la verdad! La mentirosa eres tú”. La situación ha sido tan violenta que el magistrado ha terminado expulsando a las mujeres de la sala y declarando un receso de emergencia, dejando a Kaya a un paso de la condena perpetua.

Mientras el caos reinaba en los juzgados, Cihan ha jugado su última carta fuera de los tribunales. El líder de los Albora sabía que la palabra de Zerrin solo podía tumbarse con pruebas irrefutables. Por eso, ha ido tras el joven de la moto que grabó todo el altercado para evitar que su hermano se pudra en la cárcel.