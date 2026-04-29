Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 28 de abril

Zerrin miente en los juzgados y pone en peligro el destino de Kaya

Día de máxima tensión en los juzgados de Mardin. El destino de Kaya pendía de un hilo y la única persona que podía salvarlo le ha dado la espalda de la forma más cruel.

2

Zerrin miente en los juzgados y pone en peligro el destino de Kaya

Publicidad

Bajo una presión insoportable, Zerrin se ha visto obligada a mentir ante el juez, asegurando que su primo los atacó a conciencia. Una declaración falsa que ha hecho saltar por los aires a Sadakat y que ha obligado a Cihan a encontrar al motorista que grabó la verdad antes de que sea demasiado tarde para su hermano.

Zerrin, entre la espada y la pared, ha decidido mantener la versión escrita que incrimina a su primo: “Mi versión final es la que está escrita”, ha dicho llorando. La reacción de la familia no se ha hecho esperar y el juicio se ha convertido en un auténtico polvorín.

Sadakat ha estallado en mitad de la sala gritando que la joven está siendo coaccionada: “¡Dí la verdad! La mentirosa eres tú”. La situación ha sido tan violenta que el magistrado ha terminado expulsando a las mujeres de la sala y declarando un receso de emergencia, dejando a Kaya a un paso de la condena perpetua.

Mientras el caos reinaba en los juzgados, Cihan ha jugado su última carta fuera de los tribunales. El líder de los Albora sabía que la palabra de Zerrin solo podía tumbarse con pruebas irrefutables. Por eso, ha ido tras el joven de la moto que grabó todo el altercado para evitar que su hermano se pudra en la cárcel.

1

“Ayúdame, padre”: Cihan se rompe tras descubrir la verdad sobre Boran

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

2

Zerrin miente en los juzgados y pone en peligro el destino de Kaya

1

Alya descubre el pasado de Cihan con Seida y su relación cambia para siempre

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina revive su peor pesadilla con la inesperada visita de Rodrigo, su exnovio

Capítulo 549 de Sueños de libertad; 26 de abril: Begoña marca distancias con Eduardo
Resumen

Capítulo 549 de Sueños de libertad; 28 de abril: Begoña marca distancias con Eduardo

Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?
Capítulo 549

Marta, más cerca de encontrar a Fina gracias a Darío: ¿esta nueva pista la llevará hasta ella?

Damián se enfrenta a Gabriel y le hace una dura advertencia: “Lo acabarás perdiendo todo”
Capítulo 549

Damián se enfrenta a Gabriel y le hace una dura advertencia: “Lo acabarás perdiendo todo”

El patriarca de los De la Reina le deja las cosas claras a su sobrino.

Miguel pide a Pablo que vuelva a casa
Capítulo 549

“Lo hago por mamá”: Miguel le pide a su padre que vuelva a casa

El joven Salazar no perdona a su padre, pero toma una inesperada decisión.

Tasio aclara las cosas con Paula: “A partir de ahora solo vamos a tener una relación de señor y empelada”

Tasio aclara las cosas con Paula: “A partir de ahora solo vamos a tener una relación de señor y empelada”

Hattuc se desmaya para evitar que la pelea entre Halis y Abidin acabe en tragedia

Hattuc se desmaya para evitar que la pelea entre Halis y Abidin acabe en tragedia

vlcsnap-2026-04-24-12h42m27s290

¡Kaya contra las cuerdas!: el juicio arranca con una traición esta noche en En tierra lejana

Publicidad