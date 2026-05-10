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Capítulo 85

¡Secuestro en la mansión!: Ferit utiliza a Ayla como cebo para cazar a Sinan

Para Seyran, el disparo a Diyar huele a montaje, y sabe que si desenmascara la mentira, Ferit volverá a sus brazos para siempre.

¡Secuestro en la mansión!: Ferit utiliza a Ayla como cebo para cazar a Sinan

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Mientras Seyran acompañaba a una Diyar herida, Ferit aparecía con una invitada inesperada: Ayla. La madre de Sinan ha entrado provocando y tachando de "mentirosa" a Diyar. “¿Por qué mi hijo le haría algo a una extraña?”, le ha preguntado defendiendo a Sinan.

Aunque Ferit ha estallado en defensa de Diyar, Seyran ha escuchado esas palabras con mucha atención. En su cabeza, las piezas no encajan: ¿y si Ayla tiene razón? ¿Y si Sinan no es el culpable de este disparo?

Harto de las manipulaciones de la familia de Sinan, Ferit ha dado un golpe sobre la mesa. No piensa permitir que el hombre que casi mata a Diyar y que tiene a Seyran viviendo con miedo siga libre. Por eso, ha sido claro con Ayla: “No te vas a ir. Te quedarás aquí hasta que tu querido hijo confiese”.

Ferit lo tiene claro: si Ayla ayudó a su hijo a escapar del hospital, ahora le toca a Sinan salvar a su madre: “A ver si cuando se entere de que estás en nuestras manos, asoma la cabeza”.

Sin embargo, Seyran sospecha que el ataque es un montaje de Diyar para retener a Ferit a su lado. La joven quiere poner fin a esta farsa cuanto antes: si logra demostrar que Sinan no apretó el gatillo, el compromiso de Ferit y Diyar saltará por los aires. Seyran solo quiere la verdad para que, por fin, nada se interponga entre ella y el hombre que ama.

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