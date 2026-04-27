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En tierra lejana | Avance

La peligrosa jugada de Alya para escapar de la mansión: ¿logrará engañar a Cihan?

Un viaje inesperado abre una puerta para Alya, pero también desata un nuevo pulso con Cihan. Esta noche a las 23:00 h, en Antena 3.

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La peligrosa jugada de Alya para escapar de la mansión: ¿logrará engañar a Cihan?

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Esta noche en En tierra lejana, Alya vuelve a ver una luz al final del túnel. Lo que parecía un simple viaje a Diyarbakir para organizar una boda se convierte, para ella, en la oportunidad perfecta para dejar atrás los muros de la mansión y recuperar su libertad.

Pero nada es tan sencillo. Mientras Cihan se centra en los preparativos, Alya deja claro que también van a ir ella y su hijo. A pesar de que el jefe del clan se niega, ella está dispuesta a todo para llevar a cabo su plan de fuga. Sabe que esta puede ser su oportunidad y está dispuesta a aprovecharla.

No te pierdas el capitulazo de En tierra lejana, esta noche a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

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