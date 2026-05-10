Capítulo 85
¡Cazado!: la policía detiene a Sinan tras la brillante trampa de Ifakat
Ifakat ha demostrado que nadie juega con los Korhan, tendiendo una emboscada que ha terminado con Sinan detenido y una verdad que amenaza con dinamitarlo todo: ¿es Diyar una mentirosa?
El encuentro entre Ayla y Sinan ha sido un espejismo. Mientras madre e hijo se abrazaban, Ifakat ha exigido el dinero prometido. Pero el trato ya estaba roto. Antes de que Sinan pudiera reaccionar, la policía ha irrumpido con las armas en alto: “¡Queda detenido!”. Ayla, desesperada, ha visto cómo su hijo caía en la trampa que ella misma, sin saberlo, había ayudado.
Pero el "momentazo" ha llegado cuando Seyran se ha plantado frente a su exmarido. Sin mediar palabra, le ha cruzado la cara con un bofetón que se ha oído en todo Estambul. “¡Intentaste matarme! ¿Pero por qué disparaste a Diyar?”, le ha recriminado. Sin embargo, la respuesta ha sido clara: “No seas ridícula, yo no disparé a nadie. ¿Qué me importa a mí esa abogada?”.
Aunque Ifakat ha intentado quitarle hierro diciendo que es una estrategia para reducir su condena, Sinan ha jurado que él no ha sido. Ahora, la mentira de Diyar ha caído de golpe. ¡Todos han descubierto que era una trampa para instalarse en la mansión y echar a Seyran!
