Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”

Manuela y Bosco ya no pueden negar lo que sienten, pero después de todo lo vivido con Miguel, ella necesita tomar distancia y poner orden en su vida: “Me gustas mucho, pero esto no va a ir a más”, le dice con sinceridad.

Manuela reconoce sus errores y hace balance de lo ocurrido: “Últimamente he cometido más errores que en toda mi vida. El primero confiar en Miguel… he estado más alejada de mi familia y pensé que era el único que me apoyaba”.

Ahora lo ve claro: “No sabía que era un celoso y un manipulador y también te juzgué mal a ti”. Pero su prioridad es otra: “Ahora debo centrarme en apoyar a mi madre”.

Bosco, aunque dolido, lo entiende. Si es lo mejor para ella, no va a presionarla. En ese momento, Miguel aparece, fuera de sí, tras recibir la carta de divorcio: “¿Para esto quieres el divorcio? ¿Para irte con este?”, lanza, lleno de rabia.

La situación se descontrola cuando empieza a insultar a Manuela y Bosco no duda en intervenir para defenderla. Todo se descontrola en la vida de Miguel.