Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entre tierras | Capítulo 9

Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”

La joven decide poner distancia con Bosco para centrarse en su familia, pero la aparición de Miguel lo complica todo.

Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Manuela y Bosco ya no pueden negar lo que sienten, pero después de todo lo vivido con Miguel, ella necesita tomar distancia y poner orden en su vida: “Me gustas mucho, pero esto no va a ir a más”, le dice con sinceridad.

Manuela reconoce sus errores y hace balance de lo ocurrido: “Últimamente he cometido más errores que en toda mi vida. El primero confiar en Miguel… he estado más alejada de mi familia y pensé que era el único que me apoyaba”.

Ahora lo ve claro: “No sabía que era un celoso y un manipulador y también te juzgué mal a ti”. Pero su prioridad es otra: “Ahora debo centrarme en apoyar a mi madre”.

Bosco, aunque dolido, lo entiende. Si es lo mejor para ella, no va a presionarla. En ese momento, Miguel aparece, fuera de sí, tras recibir la carta de divorcio: “¿Para esto quieres el divorcio? ¿Para irte con este?”, lanza, lleno de rabia.

La situación se descontrola cuando empieza a insultar a Manuela y Bosco no duda en intervenir para defenderla. Todo se descontrola en la vida de Miguel.

Bosco defiende a Manuela y planta cara a su hermano: “Así no se habla a una esposa”

Bosco defiende a Manuela y planta cara a su hermano: “Así no se habla a una esposa”

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”

Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”

Fina y Marta en el capítulo 561 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina vuelve a casa y por fin se reencuentra con Marta

“Ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento”: María y Toscano se despiden

“Ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento”: María y Toscano se despiden

Ana le da un noticia a Dani
El jueves a las 23:00 horas

Lola deja sin palabras a Dani: "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono"

“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche
Una nueva vida | Avance

“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche

Carmen, a punto de descubrir la mentira de Tasio
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Carmen, a punto de descubrir la mentira de Tasio

La sevilla vuelve a encararse con Paula porque está segura de que ella y su marido tienen algo más que una amistad.

Alberto Lozan desvela los secretos de Eduardo
Contenido exclusivo

Alberto Lozano desvela cómo es Eduardo, su personaje en Sueños de libertad: “Confunde la amistad y el amor por Begoña”

El actor da vida al nuevo chofer de la familia De la Reina en la serie más vista de la televisión.

Zerrin, ¿dispuesta a casarse con Sedat?

Zerrin, ¿dispuesta a casarse con Sedat?: esta semana, en En tierra lejana

"Si no estás conmigo estoy incompleto, Seyran": Este domingo, nuevo capítulo de Una nueva vida

"Si no estás conmigo estoy incompleto, Seyran": este domingo, nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3

Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

Capítulo 556 de Sueños de libertad; 8 de mayo: Begoña sospecha que Beatriz y Álvaro son pareja

Publicidad