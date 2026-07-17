Cihan entra en prisión para descubrir quién mató a Boran: ¿encontrará por fin al verdadero culpable?

Convencido de que Halis y Ecmel saben la verdad, decide entrar en prisión para averiguar quién traicionó a su hermano. Antes de marcharse, incluso llega a enfrentarse a Fikriye para saber si alguien le pagó por revelar el paradero de Boran.

Mientras tanto, Halis intenta comprar el silencio de la madre de Alya con una nueva oferta de dinero, dejando claro que estuvo implicado en su asesinato y que, si no obedece y calla, la arrastrará con él.

Alya no consigue entender la decisión de su marido y trata de detenerlo hasta el último momento. "¿Te has vuelto loco? ¿Qué vas a hacer en la cárcel?", le pregunta muy preocupada. Pero Cihan tiene claro que no existe otro camino.

Consciente del peligro que corre, Kaya pide a su hermano que esté con mil ojos en la cárcel: "Mantente a salvo." Sin embargo, Cihan ya ha tomado una decisión de la que no piensa dar marcha atrás.

¿Conseguirá descubrir si fue Halis o Ecmel quien acabó con la vida de Boran? Lunes y martes, a las 23 horas en En tierra lejana. Ya disponible en atresplayer.

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