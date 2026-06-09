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Esta noche en En tierra lejana: Zerrin se prepara para casarse con Demir con el corazón roto

Zerrin se prepara para su boda obligada con Demir con el corazón totalmente roto. Justo antes de vestirse de novia, ha tenido una durísima charla con su madre para pedirle lo único que le da fuerzas.

Zerrin se prepara para casarse con Demir

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La boda que nunca quiso ya está en marcha. Mientras todos ultiman los preparativos para su matrimonio con Demir, Zerrin protagoniza uno de los momentos más emotivos de la noche al pedirle a su madre algo que significa mucho para ella: el anillo que Kaya le regaló.

La joven, rota por dentro y resignada a pasar por el altar para salvar a Sahin, no puede evitar aferrarse al único recuerdo que conserva de su gran amor. Sin embargo, Fidan se niega a devolvérselo y le pide que deje el pasado atrás de una vez por todas.

Pero Zerrin tiene muy claro qué es lo único que necesita antes de dar el paso más doloroso de su vida: "Devuélvemelo". Fidan comprende inmediatamente que está hablando del anillo de Kaya, aunque intenta convencerla para que pase página: "Es agua pasada. Déjalo atrás. Mira al futuro. Quizá haya esperanza".

Lejos de consolarse, Zerrin estalla al recordar todos los sacrificios que ha hecho por su familia. "Siempre he hecho todo lo que me has obligado a hacer. Y me caso. Para salvar a mi hermano, me caso", le reprocha llorando.

Al ver el tremendo sufrimiento de su hija, a Fidan se le ablanda el corazón. Aunque sabe que es peligroso, la mujer decide dar el brazo a torcer. ¿Habrá boda o sucederá algo inesperado?

Esta noche, a las 23 horas en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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