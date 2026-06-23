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En tierra lejana | 23 de junio

Ugur le propone a Alya huir con su hijo: “Mientras sigas con Cihan, estaréis en peligro”

Después de esconderse para evitar a los Albora, el médico se ha reunido en secreto con Alya y le ha propuesto marcharse de Mardin y empezar de cero lejos de Cihan.

Ugur le propone a Alya huir con su hijo: “Mientras sigas con Cihan, estaréis en peligro”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nada más verla aparecer, Ugur se ha asegurado meticulosamente de que nadie los hubiera seguido. Está convencido de que toda la información que sabe sobre los Albora es peligrosa y teme que, tarde o temprano, la familia intente silenciarlo para siempre. Sin embargo, Alya ha intentado tranquilizarlo en todo momento y le ha insistido en que Cihan nunca sería capaz de llegar tan lejos con él.

El cardiólogo le ha confesado, roto por dentro, que su madre había fallecido la noche anterior. Le ha explicado que había regresado para verla, pero que ahora ni siquiera puede asistir a su funeral porque teme ser encontrado. "Me matarán en cuanto puedan", ha asegurado.

Alya ha tratado de hacerle entrar en razón y le ha pedido que no saque conclusiones precipitadas. Para ella, la solución es no remover más el pasado. Pero Ugur no opina lo mismo. Entonces le ha dicho que ha vuelto a solicitar trabajo en el hospital donde trabajó en Canadá y lo han aceptado: "Coge a tu hijo y vámonos de este sitio". Según Ugur, mientras Alya siga siendo la esposa de Cihan Albora, ambos seguirán estando en peligro.

Ella se ha quedado de piedra con la propuesta. Aunque comprende por qué lo hace, le ha dicho que no al instante. No entiende por qué lleva las cosas tan al límite y le ha echado en cara que solo busca venganza contra Cihan, acusándolo de querer meterla en una guerra que no es la suya.

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