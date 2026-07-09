El intento de suicidio de Nare sacude a los Albora En tierra lejana

La disputa entre Oskan, Sahin y el resto de la familia se intensifica después de que Sadakat siga defendiendo el matrimonio de Nare. La situación se descontrola hasta el punto de que Sahin llega a apuntar con un arma a Oskan, aunque Cihan interviene para evitar una tragedia.

Incapaz de soportar la presión familiar y sentimental, Nare toma una pistola y se dispara en el abdomen. El dramático gesto deja a los Albora sumidos en el caos y abre la incógnita sobre el futuro de la joven tras lo ocurrido En tierra lejana.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas