Suna deja a todos en shock tras escuchar a Ferit: abandona a los Korhan para volver con Abidin

Las palabras de Ferit han marcado un antes y un después para Suna. Después de escuchar en secreto la conversación en la que el joven confesaba el enorme remordimiento que siente por lo ocurrido entre ellos, la joven ha abandonado la mansión sin decir nada a nadie y se ha subido a un taxi.

Durante el trayecto, las palabras de Ferit no han dejado de resonar en su cabeza. "Volví hacia mi madre y le dije: 'No quiero a Suna, quiero a Seyran'. Me dio mucha pena y la besé, pero no esperaba que me respondiera". También ha recordado otra de sus promesas: "Iré a confesarle todo a mi abuelo y luego a Seyran".

Mientras tanto, en la mansión, Esme ha empezado a buscar a su hija. "¿Has visto dónde está Suna?", le ha preguntado a Şefika. Nadie sabía dónde se había marchado. Al ver que no aparecía, Seyran ha decidido llamarla. "¿Estás con Ferit? Venga, estás empezando a asustar a mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te has metido?", le ha preguntado muy preocupada.

La respuesta de Suna ha dejado a su hermana paralizada. "Voy a la mansión. Con Abidin". Seyran no daba crédito, pero ella ya había tomado una decisión. "Llevo a su hijo en el vientre. Mi sitio no es con la familia Korhan.", ha respondido antes de colgar.

Con esa llamada, Suna ha dejado claro que está dispuesta a empezar una nueva etapa al lado de Abidin, aunque eso suponga alejarse de su familia y romper el corazón de Seyran. ¿Conseguirá convencer a todos de que esa es la decisión correcta?

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