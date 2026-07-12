Ágata se bloquea y recuerda un episodio traumático de su pasado en su primer contacto con el equipo de Lola

Lola le ha pedido a Ágata que acuda a la reunión con su equipo para tratar de ordenar las pistas que han descubierto con respecto a los presuntos suicidios de los tres médicos de Vigo. Pilar, la médico forense, iba a aclararles lo que había descubierto sobre la escopolamina.

En mitad de la reunión y al escuchar a todos los miembros de la unidad hablar a la vez, Ágata comienza a agobiarse y a respirar profundo. Un episodio traumático reciente viene a su mente y no puede aguantarse las ganas de llorar.

Ágata se ve obligada a abandonar la reunión sin decir nada y nadie entiende qué le pasa. Lola corre tras ella intentando tranquilizarla. ¿Le contará la joven a la inspectora lo que le ocurre?

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