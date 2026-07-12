Lola descubre que Ágata entra dentro del espectro autista

Después del bloqueo de Ágata durante la reunión del equipo, Lola se ha quedado muy intrigada y ha decidido seguir a la joven a la salida del trabajo y la ha visto entrando en la Asociación de Autismo de Vigo.

Sin ser vista por la joven, Lola la ha seguido hasta la entrada de una sala en la que se ha encontrado con otras personas que parecen entrar dentro del espectro autista. Al escucharlas hablar, la Inspectora Castro enseguida lo ha entendido todo.

“A mí también hay algunas cosas que me gustaría hacer y no creo que pueda ser capaz”, comenta Ágata durante la reunión después de escuchar los testimonios de algunos compañeros. ¿Qué hará la inspectora Castro con la información que acaba de descubrir? ¿Hablará con Ágata sobre el tema?

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