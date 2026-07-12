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Mejores momentos | Capítulo 1

El particular primer encuentro entre Ágata y Lola: “Sus informes son bastante confusos”

La inspectora Castro se sorprende del exceso de sinceridad de la chica que trabaja en los archivos, pero, en el fondo, ve algo en ella que le llama positivamente la atención.

El particular primer encuentro entre Ágata y Lola

El particular primer encuentro entre Ágata y Lola: “Sus informes son bastante confusos”

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Patri Bea
Patri Bea
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Lola está investigando el presunto suicidio de un médico de Vigo y, para ello, necesita revisar el archivo de un caso similar. Es entonces cuando conoce a Ágata, una joven que trabaja con toda esa documentación y que ha recopilado la información que la inspectora necesita.

En cuanto Lola conoce a Ágata, enseguida se da cuenta de que tiene una personalidad peculiar: no le quiere dar la mano para presentarse y la sorprende con un exceso de sinceridad.

“He leído muchos de sus informes. Son bastante confusos, me lleva mucho tiempo entenderlos para pasarlos al sistema”, le dice la joven a la inspectora antes de alabar que tiene un alto porcentaje de resolución de casos.

Lola, todavía sorprendida con la sinceridad de Ágata, se queda de piedra cuando ve que la joven le ha dado, no uno, si no dos archivos de casos similares al que está investigando. ¿Le servirán de ayuda?

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