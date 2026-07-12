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Capítulo 94

¡Tensión en la mansión! Aysen cae por las escaleras tras una brutal pelea con Suna entre chantajes y amenazas

La vuelta de Suna a la mansión Korhan pone en peligro la situación de Aysen, y la situación se ha ido completamente de las manos.

Suna

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Julián López
Julián López
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Suna ha regresado a la mansión Korhan para estar con Abidin tras escuchar a escondidas lo que Ferit sintió cuando se besaron. A pesar de todo, quiere estar al lado de su marido, pero en su llegada a la mansión le esperaba Aysen.

Ahora no es una simple sirvienta, y está dispuesta a recuperar al hombre con el que se iba a casar. Pero el regreso de Suna le pone en un aprieto, y no está dispuesta a volver a limpiar los pasillos de la mansión.

El encuentro entre las dos mujeres provoca una confrontación, levantando el tono con chantajes y amenazas. “Sé lo que eres. Vuelve al lugar del que viniste o revelaré todo lo que sé”, le avisa Aysen, que no tiene problemas en contar lo que Suna hizo con Ferit.

Este secreto podría destruir por completo su matrimonio con Abidin y, sobre todo, su relación con Seyran. Suna y Aysen llegan a las manos, con la mala suerte de estar al borde de las escaleras, y un empujón puede cambiarlo todo.

El forcejeo termina de la peor manera posible: Aysen, rodando escaleras abajo; Suna, en shock por haberla empujado; y Seyran, que justo acababa de llegar, como testigo del trágico final de la pelea. ¿Estará bien Aysen?

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