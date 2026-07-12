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Capítulo 94

Ferit habla por primera vez de lo que pasó con Suna: "Me da mucha vergüenza"

El joven ha abierto su corazón como nunca antes y ha reconocido el enorme remordimiento que arrastra por lo que ocurrió con Suna. Lo que no imaginaba era que ella estaba escuchando.

Ferit

Ferit habla por primera vez de lo que pasó con Suna: "Me da mucha vergüenza"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ferit ha vivido uno de los momentos más sinceros de toda su vida. Incapaz de seguir guardándose todo lo que lleva dentro, ha decidido desahogarse con un viejo amigo de Halis y, por primera vez, ha hablado sin tapujos de lo que ocurrió aquella noche con Suna.

Muy afectado, el joven ha reconocido el arrepentimiento que siente desde entonces. "Siento mucha vergüenza de lo que hice esa noche. Hice algo repugnante", ha confesado. Ferit ha explicado que aquella noche estaba destrozado y salió a beber. Luego apareció Suna, que también estaba sufriendo. Ambos comenzaron a beber y ella terminó contándole todo el dolor que sufría desde el día en que fueron a pedir su mano.

Escuchándola, Ferit comprendió por primera vez el daño que le había causado y acabó besándola. "No esperaba que me respondiera. Esperaba una bofetada. Ella me respondió y yo me eché hacia atrás".

Justo en ese momento, Seyran llamó a la puerta. Para Ferit, aquello fue una señal. "Creo que fue una última señal de Dios. Si ella no hubiera venido, a lo mejor habría hecho algo con Suna". Un pensamiento que todavía hoy lo atormenta. "Me da tanta vergüenza lo que hice que no puedo describirlo", ha dicho.

El amigo de Halis ha intentado tranquilizarlo recordándole que reconocer los errores también habla de la persona que uno es. "La vergüenza es la emoción más humana. Lo importante es darse cuenta de los errores y arrepentirse", le ha dicho.

Lo más impactante de toda la conversación es que Suna ha escuchado toda la confesión desde la puerta. ¿Cambiará esto la forma en la ella mira a Ferit a partir de ahora?

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