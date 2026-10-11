Cihan lleva demasiado lejos su control sobre Azra: hace que la detengan por sorpresa

Después de descubrir que su mujer está tomando anticonceptivos a escondidas para no quedarse embarazada, el empresario ha decidido asustarla para darle un aviso. Cihan ha preparado un montaje para hacerle creer que unos policías iban a detenerla. Los actores la han esposado mientras Azra, aterrada, suplicaba que no la lleven a la cárcel.

La joven ha intentado explicar que todo tenía que ver con un accidente del pasado, por el que Can acabó en prisión para protegerla. Desesperada, Azra ha pedido ayuda. “Si me cierran, mi madre morirá”, ha dicho muy angustiada. Incluso ha pedido que, si tenía que acabar en prisión, al menos dejaran a su madre en la residencia.

Cuando Azra ya no sabía qué hacer, Cihan se ha burlado de ella diciéndole que la detención era una farsa. “Son actores. Los he contratado yo”, le ha revelado.

El hermano de Serhat le ha explicado que todo formaba parte de su plan para que Azra entendiera lo que podría ocurrir si seguía ocultándole cosas y mintiéndole. El empresario ha aprovechado también para recordarle el miedo que ha pasado: “Te has asustado, ¿verdad? Hasta te has arrodillado”. Después, Cihan ha fingido preocuparse por su mujer: “No soporto verte así. Me pone muy triste, cariño”.

Con este cruel montaje, Cihan ha vuelto a dejar claro que no acepta que Azra tome decisiones a sus espaldas y que está dispuesto a utilizar el miedo para conseguir que haga lo que él quiere.