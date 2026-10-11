La investigación del Minerva hace saltar las alarmas: ¿qué esconde Héctor sobre el naufragio?

La policía continúa investigando qué ocurrió realmente con el Minerva y una nueva pista hace saltar todas las alarmas. Las autoridades sospechan que el barco podría haber transportado más carga de la que había sido declarada, una información que no tarda en llegar a oídos del pueblo.

Dolores se muestra completamente segura: “Las autoridades portuarias no van a encontrar nada y el tiempo me dará la razón”.

Lucía recuerda a su suegra que ella no estaba al tanto de lo que ocurría en aquel momento, por lo que Dolores decide buscar respuestas en su propio hijo. Pero Héctor se muestra cada vez más alterado ante sus preguntas.

“No me acuerdo”, responde antes de terminar estallando: “No me merezco un interrogatorio así de mi propia madre”. Dolores le recuerda la gravedad de las sospechas: “Llevar más carga de la legal puede desestabilizar el barco y provocar el naufragio”.

Las preguntas de Dolores consiguen que Héctor pierda los nervios y su reacción no hace más que aumentar las dudas sobre lo que ocurrió aquella noche. ¿Sabe Héctor más de lo que está contando? ¿Esconde algún secreto relacionado con el naufragio del Minerva?

Ya disponible el cuarto capítulo de A la deriva en atresplayer.