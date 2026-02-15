“Me destrozaron la vida”: Demir Baybars siembra el pánico al confesarle a Alya su odio por Boran

Alya estaba apartada de la multitud cuando Demir Baybars se le ha acercado. Al presentarse, la joven ha reconocido el apellido que tanto odia su familia política y el pánico se ha reflejado en su cara. “El miedo en tus bonitos ojos me dice que ya me conoces”, le ha dicho Demir, admirando la belleza de la viuda de Boran y mencionando incluso que sabe que tiene un hijo.

Ella, temblando pero valiente, le ha preguntado si él es el asesino de su esposo. La respuesta de Demir ha sido todavía más inquietante: ha dicho que no lo hizo, pero que algún día ella deseará que así fuera para que su sed de venganza se hubiera calmado. “Me destrozaron la vida”, ha explicado, culpando a Cihan y a Boran de una tragedia del pasado.

Lleno de ira, el hombre ha agarrado a Alya por el brazo, sin dejarla escapar. Ella ha intentado soltarse, gritando que la dejara en paz. Entonces, Cihan y Kaya han aparecido de inmediato, pistola en mano y dispuestos a disparar. “¡Te voy a enterrar justo enfrente de mi hermano!”, ha gritado Kaya, encañonando a Demir.

Solo la intervención del tío Halis y la llegada de los guardias han evitado lo peor. Han obligado a los Albora a guardar el arma. Demir, con una sonrisa burlona, se ha hecho la víctima asegurando que solo venía a dar el pésame y que no era bien recibido. “Ha sido un malentendido”, ha mentido descaradamente antes de marcharse.

Finalmente, Alya se ha quedado en shock, dándose cuenta de que la guerra entre los Albora y los Baybars es mucho peor de lo que imaginaba. Demir se ha ido, pero ha dejado claro que sabe dónde encontrarla y que Cihan le oculta muchos secretos.