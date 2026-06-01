Cihan mueve sus hilos para impedir el divorcio de Alya: nadie se atreve a defenderla

Alya ha ido a buscar a un abogado, decidida a presentar la demanda de divorcio. Estaba tan desesperada por librarse de Cihan que no le ha importado el dinero. "Puedo pagarte el triple de tus honorarios, incluso el quíntuple", le ha dicho, intentando que aceptara su caso cuanto antes.

Pero mientras esperaba una respuesta, el móvil del abogado ha empezado a sonar. Era Erol, el hombre de confianza de Cihan, dando órdenes: si la mujer de Cihan pide ayuda, hay que darle largas sí o sí. El jefe del clan no solo quiere retenerla, quiere dejarla sola y sin defensa.

Al colgar, el abogado ha empezado a poner excusas. "Tengo algo urgente, me tengo que ir de la ciudad", ha respondido intentando no mirar a Alya a los ojos. Ella, que ya sabe perfectamente cómo funciona la mente de su marido, no se ha creído ni una palabra de lo que decía.

"¿A dónde quiere enviarte mi marido?". Con esa pregunta, la doctora ha dejado claro que sabe que Cihan está detrás de todo. Él está utilizando su poder para cerrar todas las puertas de Alya, demostrando que no le importa jugar sucio con tal de que ella no se divorcie.

Ahora está más sola que nunca. Se ha dado cuenta de que, por mucho que intente hacer las cosas por la vía legal, Cihan siempre va un paso por delante, amenazando a todo el que intente ayudarla. ¿Tendrá que rendirse? No te pierdas nada de En tierra lejana.

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