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Avance de En tierra lejana

Una amante, un bebé en duda y una familia a punto de estallar: lunes y martes, nuevos capítulos de En tierra lejana

La guerra en la mansión Albora estalla por todos los frentes. Celos, provocaciones y una acusación devastadora amenazan con romperlo todo en cuestión de horas.

Una amante, un bebé en duda y una familia a punto de estallar

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Sadakat no se detiene. Está dispuesta a destruir a Alya cueste lo que cueste, incluso metiendo a una desconocida en su propia casa para darle un heredero a Cihan. Pero mientras mueve sus hilos, las verdades más dolorosas empiezan a salir a la luz en cada rincón de la mansión.

Alya se sincera con Zerrin y reconoce algo que no puede ocultar: cuando amas de verdad, es imposible dejar de pensar en esa persona. Y ahí es donde Mine ataca sin piedad. En la intimidad, le hace una pregunta a Cihan: “¿Te gustaría que Alya estuviese celosa? Es en mi cama en la que te acuestas”.

Pero la gran bomba llega con Nare. Tras una ecografía llena de dudas, los celos de Oskan estallan y exige la verdad: “¿El niño que llevas dentro es de Sahin?”.

Entre traiciones, disparos y la amenaza de la cárcel sobre Kaya, la familia Albora está a punto de saltar por los aires. No te pierdas los próximos capítulos, lunes y martes a las 23 h en Antena 3.

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