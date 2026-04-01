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En tierra lejana | 31 de marzo

Kaya dispara a Sedat para salvar a Zerrin y su futuro se queda en el aire, ¿irá a la cárcel?

Zerrin ha demostrado que daría la vida por Kaya al ponerse delante de la bala, y él ha dejado claro que es capaz de todo por protegerla de sus enemigos. ¿Irá a la cárcel?

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Kaya dispara a Sedat para salvar a Zerrin y su futuro se queda en el aire

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Sedat, el joven que lleva tiempo acosando a Zerrin y que además trabaja para los peligrosos Baybars, la ha acorralado en un callejón y ha intentado aprovecharse de ella mientras la joven gritaba desesperada para que la dejara en paz. Justo cuando parecía que no había salida y él se estaba poniendo cada vez más violento, ha aparecido Kaya.

Su primo no se lo ha pensado dos veces y ha ido a por él. Ya le había advertido de que lo mataría si volvía a acercarse a Zerrin, y esta vez ha cumplido su amenaza. "¡Levántate y pelea, cobarde!", le ha gritado mientras le pegaba una y otra vez.

Pero la tensión ha saltado por los aires cuando Sedat ha sacado una pistola dispuesto a disparar a traición. En un acto de amor y valentía, Zerrinse ha interpuesto entre los dos y la bala le ha rozado el brazo, dejando a la joven herida.

Fuera de sí por la rabia de ver a Zerrin sufriendo por su culpa, Kaya se ha abalanzado sobre Sedat y los dos han acabado forcejeando tirados por el suelo de mala manera. En cuestión de segundos, Kaya ha disparado a Sedat para defender su vida y la de Zerrin, dejándolo al borde de la muerte.

Tras el disparo, Kaya se ha levantado para llamar de inmediato a Cihan y pedirle ayuda. Además, el joven ha dejado claro que no piensa moverse de allí ni dejar a Zerrin sola ni un segundo, porque su prioridad absoluta es que ella esté a salvo.

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