“Tu sitio ya no está aquí”: Kazim echa a Ferit de la boda y le recuerda que su historia con Seyran terminó

Kazim, fiel a su estilo provocador, no ha tardado en acercarse a Ferit para reclamarle su presencia en la boda de su hija mayor. Con tono burlón, le ha recordado que su relación con Seyran es cosa del pasado y le ha reprochado que siempre aparezca "delante de sus narices".

Pero el momento más tenso ha llegado cuando Kazim, para hacerle daño, le ha dado la noticia bomba: Seyran y Sinan van a casarse. Lejos de perder los papeles o comportarse como el chico impulsivo de antes, Ferit ha dado una auténtica lección de madurez. Se ha comportado como un caballero elegante y les ha dado la enhorabuena y sus mejores deseos.

Ferit ha dejado claro que ya no es aquel niño que se dejaba llevar por la rabia. Incluso cuando Abidin se ha acercado preocupado por la situación, Ferit lo ha tranquilizado con una sonrisa, pidiéndole que volviera con la novia y que no la hiciera esperar.

En medio del dolor de ver cómo Seyran rehace su vida, Ferit ha elegido la educación y el respeto, dejando a todos sorprendidos por su nueva y elegante actitud.