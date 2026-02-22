Antena3
Capítulo 75

Ferit vuelve a caer en sus demonios y Diyar lo rescata en el momento más triste

Tras una noche de locura y alcohol donde su mente no dejaba de ver a Seyran, Ferit ha terminado desplomado entre bolsas de basura. Ha sido Diyar quien lo ha rescatado de la calle con un abrazo lleno de compasión.

Ferit y Diyar

Ferit ha salido de la boda de Suna y Abidin completamente destrozado. Las palabras de Kazim sobre la boda de Seyran y Sinan han sido el golpe definitivo para un hombre que llevaba dos años intentando cambiar su vida.

Durante este tiempo, Ferit se había mantenido alejado de la bebida y de la noche, pero el dolor ha sido tan fuerte que ha vuelto a caer en sus viejos demonios. Desesperado, se ha ido de fiesta para intentar olvidar, pero su mente le ha jugado una mala pasada.

En medio de la discoteca, Ferit ha empezado a tener visiones de Seyran: en su cabeza, ella estaba allí, bailando y sonriéndole como en los viejos tiempos. Esta confusión entre la realidad y sus deseos lo ha hundido todavía más en el caos.

Al salir del local, totalmente fuera de sí, Ferit ha terminado cayendo entre un montón de bolsas de basura junto a un contenedor, tocando fondo de la manera más triste. Ha sido en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando ha aparecido Diyar.

Al verlo en ese estado tan lamentable, ella no ha dudado en abrazarlo, intentando consolar a un Ferit que parece haberse perdido de nuevo.

Ferit y Seyran

