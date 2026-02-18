En tierra lejana | 17 de febrero
La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo
Alya ha demostrado que es capaz de todo por su pequeño, pero la matriarca de los Albora le ha puesto la prueba definitiva. Un matrimonio sin amor parece ser la única salida, ¿aceptará?
Al reencontrarse con Cihan Deniz, Alya le ha dado un beso antes de que se fuera a la cama. Han sido demasiadas emociones en muy poco tiempo, pero la calma no ha durado nada. Sadakat, que está deseando perder de vista a Alya desde que llegó, la ha invitado con falsa amabilidad a coger su vuelo y marcharse para siempre.
La matriarca ha sido muy clara: no quiere a Alya cerca y le ha prohibido tajantemente volver a entrar en la casa. Sin embargo, ella no está dispuesta a abandonar a su hijo y ha asegurado que, aunque sea en la calle, se quedará en el país. Ante la insistencia de Cihan por defenderla y el miedo a que Alya intente otro secuestro, Sadakat le ha dado un ultimátum.
“Una viuda no puede estar viviendo entre hombres”, ha sentenciado Sadakat basándose en las estrictas normas del lugar. Por eso, solo permitirá que Alya se quede con una condición: ¡deberá casarse con Cihan! La noticia ha dejado en shock a todos, que no esperaban un giro tan radical.
Alya se encuentra ahora en un callejón sin salida. Si quiere permanecer al lado de su hijo y protegerlo, tendrá que aceptar un matrimonio forzado con el hombre que representa todo lo que ella intentaba dejar atrás. ¿Aceptarán Cihan y Alya este trato impuesto por la matriarca o buscarán otra forma sin pasar por el altar?
