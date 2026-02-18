Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 17 de febrero

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Alya ha demostrado que es capaz de todo por su pequeño, pero la matriarca de los Albora le ha puesto la prueba definitiva. Un matrimonio sin amor parece ser la única salida, ¿aceptará?

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Publicidad

Al reencontrarse con Cihan Deniz, Alya le ha dado un beso antes de que se fuera a la cama. Han sido demasiadas emociones en muy poco tiempo, pero la calma no ha durado nada. Sadakat, que está deseando perder de vista a Alya desde que llegó, la ha invitado con falsa amabilidad a coger su vuelo y marcharse para siempre.

La matriarca ha sido muy clara: no quiere a Alya cerca y le ha prohibido tajantemente volver a entrar en la casa. Sin embargo, ella no está dispuesta a abandonar a su hijo y ha asegurado que, aunque sea en la calle, se quedará en el país. Ante la insistencia de Cihan por defenderla y el miedo a que Alya intente otro secuestro, Sadakat le ha dado un ultimátum.

“Una viuda no puede estar viviendo entre hombres”, ha sentenciado Sadakat basándose en las estrictas normas del lugar. Por eso, solo permitirá que Alya se quede con una condición: ¡deberá casarse con Cihan! La noticia ha dejado en shock a todos, que no esperaban un giro tan radical.

Alya se encuentra ahora en un callejón sin salida. Si quiere permanecer al lado de su hijo y protegerlo, tendrá que aceptar un matrimonio forzado con el hombre que representa todo lo que ella intentaba dejar atrás. ¿Aceptarán Cihan y Alya este trato impuesto por la matriarca o buscarán otra forma sin pasar por el altar?

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Alya descubre el origen del odio de Demir: armas, boda forzada y una muerte que lo rompió

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

Izzet la entrega a Demir Baybars: Alya cae en una emboscada y termina secuestrada

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"
En tierra lejana | 17 de febrero

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas
En tierra lejana | 17 de febrero

¿Cihan o Deniz? El pequeño de los Albora elige bando y deja a su madre contra las cuerdas

Cihan destroza a Mine con suCihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”
En tierra lejana | 17 de febrero

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan ha ido a ver a Mine buscando un poco de paz después de tanto lío, pero la cosa ha salido fatal. No son novios oficiales y se ven siempre a escondidas, porque él sabe que en su familia eso de las relaciones no es tan fácil.

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien
Renacer

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

Sus palabras nos ayudan a entender que querer de verdad no es depender de nadie, dándonos una lección que nos hace ver el amor de una forma mucho más sana y real.

María León

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

German Alcarazu

Germán Alcarazu es Nicolás en la segunda temporada de Entre Tierras: "Salir del pueblo le ha hecho descubrir mundo"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

Publicidad