Mejores momentos | Capítulo 2
Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”
Gabriel no ha dudado en ofrecerle su ayuda a Amanda en el caso de su hermana, pero la respuesta no ha sido la que él esperaba.
La situación con Daniela se complica, hay pocas noticias y las que hay no pintan bien para la hermana de Amanda. Las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto muestran que Daniela es la única sospechosa. No se ve a nadie más, ni salir, ni entrar en la habitación.
Amanda después de recibir esta información se ha encontrado con Gabriel y este no ha dudado en ofrecerle su ayuda para conseguir solucionar el caso de su hermana: “No puedes sola con esto, estás implicada emocionalmente”.
Pero Amanda además de responderle con una negativa y ha calificado el despacho de Gabriel como “chiringuito”. ¿Será el fin de su etapa como compañeros de trabajo?
