Mejores momentos | Capítulo 2

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Gabriel no ha dudado en ofrecerle su ayuda a Amanda en el caso de su hermana, pero la respuesta no ha sido la que él esperaba.

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: "Necesito un abogado de verdad"

La situación con Daniela se complica, hay pocas noticias y las que hay no pintan bien para la hermana de Amanda. Las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto muestran que Daniela es la única sospechosa. No se ve a nadie más, ni salir, ni entrar en la habitación.

“Jaime ha muerto”: Amanda le da la terrible noticia a Daniela

Amanda después de recibir esta información se ha encontrado con Gabriel y este no ha dudado en ofrecerle su ayuda para conseguir solucionar el caso de su hermana: “No puedes sola con esto, estás implicada emocionalmente”.

Pero Amanda además de responderle con una negativa y ha calificado el despacho de Gabriel como “chiringuito”. ¿Será el fin de su etapa como compañeros de trabajo?

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: "Necesito un abogado de verdad"

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Perdiendo el juicio repite liderazgo y se consolida como la oferta estelar más vista del jueves

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela
Mejores momentos | Capítulo 2

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela

La detective de confianza de Gabriel ha avanzado con la investigación y parece que ha dado con el motivo por el que Daniela pudo matar a Jaime.

"No quiero divorciarme": la jugada de Amanda que sorprende a César y a Gabriel
Mejores momentos | Capítulo 2

“No quiero divorciarme”: la jugada de Amanda que sorprende a César y a Gabriel

Amanda conseguía que Gabriel no entregara los papeles de su divorcio… ¿por amor o por interés?

Amanda no puede dejar de pensar en su divorcio y se desahoga con Gabriel

Amanda no puede dejar de pensar en su divorcio y se desahoga con Gabriel

La propuesta más complicada de Amanda a César: "Quiero contratarte para que defiendas a Daniela"

La propuesta más complicada de Amanda a César: “Quiero contratarte para que defiendas a Daniela”

"Jaime ha muerto": Amanda le da la terrible noticia a Daniela

“Jaime ha muerto”: Amanda le da la terrible noticia a Daniela

