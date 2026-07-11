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¿Qué lleva Antea Rodríguez en su bolsa de la playa? Descubre sus esenciales para este verano

La actriz que da vida a Cloe en Sueños de libertad desvela los imprescindibles que la acompañan en un día veraniego.

¿Qué lleva Antea Rodríguez en su bolso de la playa? Descubre sus esenciales de este verano

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El verano es sinónimo de playa y Antea Rodríguez lo sabe muy bien. La actriz que da vida a Cloe en la serie más vista de la televisión nos desvela sus imprescindibles para pasar un día junto al mar.

Como no podría ser de otra forma, la actriz confiesa que su bolso de la playa es nada más y nada menos que… ¡una tote bag de Sueños de libertad!

Dentro de ella encontramos los básicos para protegerse del calor del verano: un buen protector solar y unas gafas de sol.

Además, la intérprete confiesa que en su bolso nunca puede faltar una chaqueta, porque en Galicia, su tierra natal, el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos.

En su bolso tampoco pueden faltar sus básicos para combatir los momentos de aburrimiento en la playa: un libro y juegos de mesa son los esenciales que acompañan a Antea Rodríguez en los momentos de calma.

Dale al play para descubrir el vídeo al completo y no te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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