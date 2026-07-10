Capítulo 601 de Sueños de libertad; 10 de julio: Pablo se sincera con Nieves; seguirá a su lado, aunque Marisol esté embarazada de él

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

En la casa de los De la Reina, Eduardo ha recibido una carta que su hermano le escribió antes de fallecer en la que se sincera con él explicándole las razones que le llevaron a tomar algunas decisiones en el pasado… ¿Respetará los deseos de su hermano?

Por otro lado, Marisol no se cansa de sembrar el caos y ha asaltado a Nieves en la calle para conocer cuanto sabe sobre su embarazo. Las palabras de la joven han sembrado en la madre de Mabel y Miguel un mar de dudas.

Por otro lado, Claudia y Miguel han hablado con sus respectivos confidentes sobre lo que sientes el uno por el otro, buscando respuestas a sus preguntas. El doctor ha confesado que siente gran inseguridad por no haber besado antes a una mujer, pero Salva le ha tranquilizado aconsejándole que sea sincero con Claudia.

Mientras, Begoña y Andrés han tenido un momento para ponerse al día. El hijo de Damián le ha contado su situación con Valentina y Begoña lo ha ayudado a intentar entender los motivos de la dependienta para terminar su relación.

Además, Cloe le ha propuesto a Fina que comience a trabajar un empleo: que haga las fotos para la fiesta de la fábrica. Sin embargo, parece que a la hija de Isidro no le ha sentado demasiado bien….

La negativa de Claudia y Marta por meter a Paula en la tienda no ha conseguido eliminar la idea de la cabeza de Tasio. Por eso, el hijo de Damián ha acudido a Gabriel para que le ayude.

Finalmente, Gabriel ha decidido presentarse en la tienda, y aprovechando que Claudia y Marta estaban juntas, ha compartido la noticia de que Paula trabajará en la tienda… quieran o no. ¡Se vienen curvas en la serie más vista de la televisión!

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