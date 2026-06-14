Máxima tensión: Alya descubre la peor mentira de los Albora y huye de la mansión dejando a Cihan desesperado

El universo de En tierra lejana se encamina hacia un punto de no retorno. En el próximo episodio, la trama saltará por los aires cuando Alya descubra la peor y más dolorosa mentira que los Albora le habían estado ocultando meticulosamente. Este durísimo golpe emocional cambiará por completo la percepción de la joven, quien sintiéndose profundamente traicionada por el clan, tomará la drástica decisión de volver a marcharse de la mansión para romper todo vínculo con ellos.

La inesperada huida de Alya desatará el caos absoluto en la residencia y dejará a Cihan completamente desesperado. El protagonista, atrapado entre la lealtad a su propia sangre y el profundo amor que siente por ella, verá cómo su mundo se desmorona en cuestión de segundos al ser incapaz de frenar su marcha. Con los secretos familiares más oscuros empezando a ver la luz, este nuevo e intenso frente abierto promete recrudecer la guerra entre los personajes y marcar un antes y un después en el destino de la pareja.

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