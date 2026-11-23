Fina ha pedido consejo a su amiga Claudia mientras tomaban un café. Le ha exteriorizado sus dudas sobre irse a vivir a Argentina.

La encargada le ha dado un consejo más conservador, aquí tiene un trabajo fijo y después del éxito reciente de la exposición, las oportunidades que tendrá en Madrid serán muchas. ¡Además tiene a todo su círculo aquí!

La extremeña le ha dicho que teme que, si se muda, viva bajo la sombra de Bianca. Sabe que la argentina es una persona muy dominante, pero Fina le ha parado los pies, se siente cada vez más fuerte.

“No voy a hacer nada que no quiera” le ha prometido.

A pesar de la tristeza que le causaría que se fuese su amiga, Claudia le ha recordado que siempre va a estar para ella, tome la decisión que tome.

¿Se atreverá Fina a perseguir su sueño en Buenos Aires?