Sadakat da donde más duele a Cihan: "Tu obsesión por Alya va a destruirte"

El líder de los Albora ha intentado imponer sus normas desde el primer momento: "Madre, primero deja que hable. Si vuelves a sacar el tema del divorcio, que quede claro que me marcharé. Te dejé bien claro que no iba a concederle el divorcio". Cihan ha insistido en que incluso Alya ha aceptado ya la situación tras el juicio, por lo que le ha exigido a su madre que deje de presionarlo.

Pero Sadakat, lejos de callarse, le ha dado un golpe de realidad. "Tú eres el cabeza de familia y tienes que ser fuerte. Pero tu obsesión por mantener un matrimonio sin consumar te va a destruir. Esto es igual que un campo de minas. Y al final vas a pisar alguna".

La matriarca también ha sacado a relucir lo ocurrido en los juzgados con Ugur: “Ha testificado a favor de Alya y ha hablado mal de ti. ¿Quién se cree que es para hacerlo?", ha comentado indignada.

Al ver la reacción de su hijo, Sadakat ha entendido enseguida que Cihan está celoso de él, así que le ha advertido del enorme riesgo que corren todos si decide actuar por impulso: "Como lo presiones demasiado, podría acabar contando todo lo que sabe de nosotros. Es justo a lo que me refiero con el campo de minas".

La conversación ha terminado con la advertencia más dura de toda la charla. Sadakat le ha exigido que tome una decisión de una vez por todas: "No te has deshecho de él. Así que o lo matas, cosa que yo no haría siendo una de las familias más importantes de Diyarbakir, o aprendes a controlarte".

Antes de marcharse, todavía le ha recordado cuáles deberían ser sus verdaderas prioridades: "Cihan, por la debilidad que tienes por ella, no puedes poner a tu familia y a mi nieto en peligro".

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