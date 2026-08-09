Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Después de la fuerte discusión que vivieron por la decisión de Seyran de firmar con los inversores sin contar con él, por fin han conseguido sincerarse.

Aunque Ferit le ha confesado que todavía se siente mal por todo lo ocurrido, Seyran le ha dejado claro que volvería a tomar la misma decisión. "Cuando se trata de nuestra familia, tú y yo no importamos. Tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir", le ha explicado, convencida de que hizo lo correcto para proteger el futuro de la empresa.

Lejos de enfadarse, Ferit ha terminado bromeando con ella. "Eres una verdadera maestra gestionando crisis", le ha dicho. Seyran no ha tardado en responderle con una sonrisa: "Y tú un verdadero maestro creándolas".

Sin embargo, todavía había una herida por cerrar. Seyran no ha podido evitar preguntarle si de verdad ya no quería tener un hijo con ella después de todo lo que le dijo durante su discusión.

La respuesta de Ferit ha despejado todas sus dudas. El joven le ha confesado que nunca dejaría que arriesgara su vida por cumplir ese deseo. "Te deseo más que a nadie en esta vida, Seyran", le ha asegurado.

Como si ese acercamiento fuera poco, la pareja también ha recibido una gran noticia: los inversores han aceptado que Ferit vuelva a trabajar con ellos junto a Seyran, una nueva oportunidad para demostrar que, unidos, pueden sacar adelante el proyecto.

¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Ferit y Seyran, tanto en su relación como al frente de la empresa?

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