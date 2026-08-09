Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CAPÍTULO 98

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, Ferit y Seyran consiguen dejar atrás sus diferencias. La pareja hace las paces, recupera la confianza... ¡y recibe una gran noticia para el futuro de la empresa!

Seyran en Una nueva vida

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Después de la fuerte discusión que vivieron por la decisión de Seyran de firmar con los inversores sin contar con él, por fin han conseguido sincerarse.

Aunque Ferit le ha confesado que todavía se siente mal por todo lo ocurrido, Seyran le ha dejado claro que volvería a tomar la misma decisión. "Cuando se trata de nuestra familia, tú y yo no importamos. Tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir", le ha explicado, convencida de que hizo lo correcto para proteger el futuro de la empresa.

Lejos de enfadarse, Ferit ha terminado bromeando con ella. "Eres una verdadera maestra gestionando crisis", le ha dicho. Seyran no ha tardado en responderle con una sonrisa: "Y tú un verdadero maestro creándolas".

Sin embargo, todavía había una herida por cerrar. Seyran no ha podido evitar preguntarle si de verdad ya no quería tener un hijo con ella después de todo lo que le dijo durante su discusión.

La respuesta de Ferit ha despejado todas sus dudas. El joven le ha confesado que nunca dejaría que arriesgara su vida por cumplir ese deseo. "Te deseo más que a nadie en esta vida, Seyran", le ha asegurado.

Como si ese acercamiento fuera poco, la pareja también ha recibido una gran noticia: los inversores han aceptado que Ferit vuelva a trabajar con ellos junto a Seyran, una nueva oportunidad para demostrar que, unidos, pueden sacar adelante el proyecto.

¿Será este el comienzo de una nueva etapa para Ferit y Seyran, tanto en su relación como al frente de la empresa?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran en Una nueva vida

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

Ferit en Una nueva vida

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

Seyran en Una nueva vida

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Una nueva vida
CAPÍTULO 98

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

Suna en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad
Semana del 10 al 14 de agosto

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

Ambas mujeres pasarán mucho más tiempo juntas después de que la fotógrada le ofrezca su piso como taller a la argentina.

Ágata y Lola, capítulo 5
Mejores momentos | Capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Pilar vuelve a ponerse muy nerviosa con las hipótesis de la joven, pero no tiene más remedio que darle la razón en lo que comenta al equipo.

Ágata y Lola, capítulo 5

Lola se desahoga con Ágata sobre la nueva novia de Óscar: “Es demasiado perfecta”

Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Ferit en Una nueva vida

Ferit y Seyran recuperan la ilusión, pero el peligro vuelve a llamar a su puerta esta noche

Publicidad