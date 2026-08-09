El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

Aunque Ifakat ha intentado echarlo de la mansión nada más verlo, Cengiz no ha pensado marcharse sin hablar con ella. El amigo de Halis le ha preguntado por qué decidió dedicar toda su vida a la familia Korhan en lugar de formar la suya propia. "Ellos tienen una vida cuando entran en sus habitaciones. ¿Pero tú?", le ha dicho.

Cengiz también le ha recordado que llegará un día en el que todos acabarán marchándose de la mansión. Orhan hará su vida con Gülgün, Ferit se irá con Seyran y el resto de la familia también encontrará su camino. "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?", le ha preguntado.

El hombre también le ha pedido que deje de controlar a Orhan y le permita tomar sus propias decisiones para convertirse en el padre que Ferit necesita. "Cuando lo liberes, encontrarás tu propia libertad", le ha asegurado.

Las palabras de Cengiz han dejado a Ifakat sin respuesta. Por primera vez, la tía de Ferit ha tenido que enfrentarse a todo lo que ha sacrificado por los Korhan y preguntarse si todavía está a tiempo de cambiar el rumbo de su vida.

¿Conseguirá hacer caso al consejo de Cengiz o seguirá poniendo a la familia por delante de sí misma?

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