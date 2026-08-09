Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CAPÍTULO 98

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

El gran amigo de Halis la ha hecho reflexionar sobre la vida que ha dedicado a los Korhan y le ha dejado una pregunta que no ha podido quitarse de la cabeza.

Una nueva vida

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Aunque Ifakat ha intentado echarlo de la mansión nada más verlo, Cengiz no ha pensado marcharse sin hablar con ella. El amigo de Halis le ha preguntado por qué decidió dedicar toda su vida a la familia Korhan en lugar de formar la suya propia. "Ellos tienen una vida cuando entran en sus habitaciones. ¿Pero tú?", le ha dicho.

Cengiz también le ha recordado que llegará un día en el que todos acabarán marchándose de la mansión. Orhan hará su vida con Gülgün, Ferit se irá con Seyran y el resto de la familia también encontrará su camino. "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?", le ha preguntado.

El hombre también le ha pedido que deje de controlar a Orhan y le permita tomar sus propias decisiones para convertirse en el padre que Ferit necesita. "Cuando lo liberes, encontrarás tu propia libertad", le ha asegurado.

Las palabras de Cengiz han dejado a Ifakat sin respuesta. Por primera vez, la tía de Ferit ha tenido que enfrentarse a todo lo que ha sacrificado por los Korhan y preguntarse si todavía está a tiempo de cambiar el rumbo de su vida.

¿Conseguirá hacer caso al consejo de Cengiz o seguirá poniendo a la familia por delante de sí misma?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran en Una nueva vida

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

Ferit en Una nueva vida

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

Seyran en Una nueva vida

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Una nueva vida
CAPÍTULO 98

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

Suna en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad
Semana del 10 al 14 de agosto

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

Ambas mujeres pasarán mucho más tiempo juntas después de que la fotógrada le ofrezca su piso como taller a la argentina.

Ágata y Lola, capítulo 5
Mejores momentos | Capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Pilar vuelve a ponerse muy nerviosa con las hipótesis de la joven, pero no tiene más remedio que darle la razón en lo que comenta al equipo.

Ágata y Lola, capítulo 5

Lola se desahoga con Ágata sobre la nueva novia de Óscar: “Es demasiado perfecta”

Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Ferit en Una nueva vida

Ferit y Seyran recuperan la ilusión, pero el peligro vuelve a llamar a su puerta esta noche

Publicidad