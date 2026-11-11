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En tierra lejana | 10 de noviembre

Alya demuestra a Ecmel hasta dónde es capaz de llegar por su hijo: ¡lo amenaza de muerte con una pistola!

El hombre quiere acercarse a Cihan Deniz después de descubrir que es su abuelo, pero Alya se niega a permitirlo. Cuando se presenta en la mansión Albora, la doctora lo recibe con una pistola y una amenaza de muerte.

Alya demuestra a Ecmel hasta dónde es capaz de llegar por su hijo

Alya demuestra a Ecmel hasta dónde es capaz de llegar por su hijo: ¡lo amenaza de muerte con una pistola!

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Ecmel se ha presentado en la mansión Albora con la intención de ver a Cihan Deniz, después de descubrir que el pequeño es su nieto. Pero Alya no quiere que se acerque y está dispuesta a todo por impedírselo.

Al verlo en la puerta, la doctora se ha bajado del coche y le ha plantado cara, cuestionando que tenga derecho a reclamar al pequeño. "¿Qué te convierte en el padre de Boran?", le ha reprochado.

El hombre ha insistido en que quería ver a su nieto y hablar con Boran. Alya no se lo ha permitido: ha cogido la pistola de uno de los guardias de la mansión y ha apuntado al hombre. "¡No vuelvas a decir que mi hijo es tu nieto! ¡O te mato!", le ha advertido.

Sorprendido, el patriarca ha intentado provocarla comparándola con Cihan: "Pues sí que te has convertido en la señora de Cihan. Mismo desdén, mismo temperamento y misma arrogancia". Pero Alya no se ha dejado intimidar y le ha exigido que apartara el coche para que su hijo pudiera pasar.

Ecmel ha terminado haciéndole caso, aunque le ha advertido de que esperará a Boran. Alya, por su parte, ha ordenado a los guardias que le cerraran la puerta en las narices.

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