Claudia comparte con Miguel su deseo de formar una familia y él se queda en shock: “¿Vamos a tener hijos?”

Claudia ha tenido que enfrentarse a un día complicado: el aniversario de la muerte de su difunto marido Mateo.

En la capilla de la colonia, don Agustín ha celebrado una misa para honrar su memoria y han sido muchos de los compañeros y amigos que han arropado a la encargada de la tienda.

Miguel tampoco ha faltado, algo que Claudia le ha gustado mucho y después se lo ha querido agradecer.

Después, ambos de han ido a dar un paseo y la joven le ha confesado que siempre lleva con ella a Mateo y al bebé que perdió.

Claudia, entonces, ha sonreído y le ha dicho que no puede evitar pensar cómo serán en un futuro sus hijos en común. ¡Nada le gustaría más que formar una familia con Miguel!

Sin embargo, el doctor se ha quedado muy confundido ya que nunca se había planteado la idea de tener hijos. ¿Supondrá esto un problema para #Claumi?